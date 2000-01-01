Al Jazeera готова судиться с Израилем

Руководство катарского телеканала Al Jazeera осудила запрос министра связи Израиля Аюба Кары об аннулировании разрешений на работу в стране журналистов "Аль-Джазиры" и закрытии ее офиса в Иерусалиме.
"Аль-Джазира подчеркивает, что будет внимательно следить за событиями, которые могут возникнуть в результате израильского решения, и примет необходимые в отношении этого юридические меры", - говорится в заявлении телеканала.
Кроме того, его руководство отрицает обвинения в непрофессионализме освещения беспорядков на Храмовой Горе.
"Аль-Джазира продолжит профессионально и полно освещать события на оккупированных палестинских территориях в соответствии со стандартами, установленными международными агентствами, такими как Управление связи Великобритании (Ofcom)", - пообещало руководство канала.
Агентству AFP анонимный представитель "Аль-Джазиры" заявил о том, что канал "сожалеет по поводу данного решения со стороны государства, которое называет себя единственной демократией на Ближнем Востоке, и считает, что это усугубит ситуацию с безопасностью".