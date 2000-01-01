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Криминальные разборки: убитый в Ган-Явне | Фото: Thinkstock06.08 08:49   MIGnews.com

Криминальные разборки: убитый в Ган-Явне

5 августа, в субботу вечером, в Ган-Явне юноша был убит выстрелами из проезжавшей машины.

Полиция начала искать подозреваемых.

Согласно каналу 2 израильского ТВ, преступники выстрелили в человека из машины, а затем скрылись.

Медики из Magen David Adom, прибывшие на место преступления, пытались спасти пострадавшего.

Примерно в то же время в результате поножовщины в Кирьят-Яме был тяжело ранен мужчина 30 лет. С места происшествия его доставили в медицинский центр Рамбам в Хайфе. По словам медиков Magen David Adom, угрозы для его жизни нет.

Согласно информации местной полиции, эти два инцидента связаны с криминальными разборками.
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