06.08 08:49 MIGnews.com

Криминальные разборки: убитый в Ган-Явне

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5 августа, в субботу вечером, в Ган-Явне юноша был убит выстрелами из проезжавшей машины.Полиция начала искать подозреваемых.Согласно каналу 2 израильского ТВ, преступники выстрелили в человека из машины, а затем скрылись.Медики из Magen David Adom, прибывшие на место преступления, пытались спасти пострадавшего.Примерно в то же время в результате поножовщины в Кирьят-Яме был тяжело ранен мужчина 30 лет. С места происшествия его доставили в медицинский центр Рамбам в Хайфе. По словам медиков Magen David Adom, угрозы для его жизни нет.Согласно информации местной полиции, эти два инцидента связаны с криминальными разборками.