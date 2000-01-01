06.10 10:23 MIGnews.com
Австралийцы сдали свыше 50 тыс. единиц огнестрельного оружия
Жители Австралии в течение трех месяцев добровольно сдали более 50 тыс. единиц оружия.
Амнистия на сдачу незаконного оружия закончилась в Австралии в пятницу, 6 октября, пишет Reuters.
По словам премьер-министра Автралии Малкольма Тернбулла, в его стране запрещено владеть полуавтоматическим оружием, что не позволяет происходить трагедиям, схожими с со стрельбой в Лос-Анджелесе.
"В результате успешной амнистии на улицах будет на 50 тыс. единиц оружия меньше", - цитирует Reuters слова Тернбулла.
Поделиться
Все по теме
Комментарии