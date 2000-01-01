06.10 10:23 MIGnews.com

Австралийцы сдали свыше 50 тыс. единиц огнестрельного оружия

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Жители Австралии в течение трех месяцев добровольно сдали более 50 тыс. единиц оружия.Амнистия на сдачу незаконного оружия закончилась в Австралии в пятницу, 6 октября, пишет Reuters.По словам премьер-министра Автралии Малкольма Тернбулла, в его стране запрещено владеть полуавтоматическим оружием, что не позволяет происходить трагедиям, схожими с со стрельбой в Лос-Анджелесе."В результате успешной амнистии на улицах будет на 50 тыс. единиц оружия меньше", - цитирует Reuters слова Тернбулла.