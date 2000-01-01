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В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера | Фото:06.10 11:39   MIGnews.com

В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера

На выставке "Музей безумия" в итальянском городе Сало неизвестный мужчина попытался отверткой проколоть картину Адольфа Гитлера. При этом он выкрикивал: "Сволочь!". Об этом в четверг, 5 октября сообщает BBC.

Охране удалось отвести его от полотна и не допустить того, чтобы он уничтожил картину. Мужчине удалось скрыться. При этом он незначительно повредил полотно.

Хозяином картины является неназванный коллекционер, проживающий в Германии. Он отказался обращаться в полицию.

В июне сообщалось, что картины кисти нацистского лидера выставили на продажу в Германии. Всего на аукционе представили 14 картин Гитлера, на многих из которых стоит автограф фюрера.

В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера

Эта картина - одна из немногих работ Гитлера маслом на холсте. Как известно, Адольф Гитлер занимался рисованием и в 18 лет пытался поступить в художественную школу в Вене в 1907 году, но не смог пройти во второй тур экзаменов. В 1908 году он пробовал поступить в Венскую художественную академию, но и это ему не удалось.

Картина выставлена в "Музеи безумия" вместе с другими картинами, написанными Гитлером.

На полотне, которое пытался проткнуть неизвестный, изображены две мрачных фигуры на темном фоне.

В правом нижнем углу стоит подпись автора. Дата возникновения и название картины неизвестны.

Позже куратор выставки Витторио Сгарби заметил: "Выставка посвящена теме безумия, и эта картина прекрасна. Ничто не является таким сумасшествием, как война. Попытка навредить работе — это выражение воли делать что угодно во имя собственной убежденности".
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