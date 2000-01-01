Шоу продолжается: в Иерусалиме задержан с топором

В ночь на пятницу, 6 октября, полиция задержала на севере Иерусалима 15-летнего подростка в маске и с пластиковым топором. Его родители были вызваны в полицейский участок.
В южной части города был задержан 16-летний подросток, у которого во время обыска был обнаружен нож. Подросток утверждал, что он взял с собой нож, чтобы защищаться от "клоунов".
Кроме того, в округе Шарон были задержаны двое подростков 14 и 15 лет, у которых были при себе были средства нападения. В ходе расследования выяснилось, что один из подростков отмечен в списке "Жертвы дня" в группе клоунов в Instagram. По словам подростка, в связи с этим он боялся выходить из дома и решил вооружиться.
Также в Нацрат-Илите был задержан 14-летний подросток, у которого в сумке были обнаружены маска и пластиковый пистолет. После допроса подросток был помещен под домашний арест сроком на пять дней.
В Цфате в пятницу был задержан 17-летний подросток с пистолетами, которые стреляют пластиковыми шариками. По его словам, он "охотился на клоунов".
Полиция Израиля призвала родителей стать более активными, проверять мобильные телефоны своих детей и, в случае необходимости, удалять их со страниц социальных сетей на фоне нашествия "жутких клоунов". Правоохранители также призывают не расправляться самостоятельно с "клоунами".