06.10 14:58 MIGnews.com

В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку

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Банки со взрывчатым веществом были обнаружены в багаже у 20-летнего пассажира из Германии. Молодой мужчина в этот момент проходил контроль безопасности в аэропорту Ландветтер шведского города Гетеборг.В полиции Швеции сообщили, что мужчину задержали, когда он пытался сесть на рейс в другую страну ЕС в четверг утром.Техническое оборудование, используемое в аэропорту, выявило, что человек несет с собой предмет, содержание которого может быть опасным.Речь идет о трипероксиде триацетона (TATP) - очень неустойчивом взрывчатом веществе.Сообщается, что аналогичная по химическому составу взрывчатка использовалась в ряде крупных терактов в Европе в последнее время.