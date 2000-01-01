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В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку | Фото:06.10 14:58   MIGnews.com

В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку

Банки со взрывчатым веществом были обнаружены в багаже у 20-летнего пассажира из Германии. Молодой мужчина в этот момент проходил контроль безопасности в аэропорту Ландветтер шведского города Гетеборг.

В полиции Швеции сообщили, что мужчину задержали, когда он пытался сесть на рейс в другую страну ЕС в четверг утром.

Техническое оборудование, используемое в аэропорту, выявило, что человек несет с собой предмет, содержание которого может быть опасным.

Речь идет о трипероксиде триацетона (TATP) - очень неустойчивом взрывчатом веществе.

Сообщается, что аналогичная по химическому составу взрывчатка использовалась в ряде крупных терактов в Европе в последнее время.
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