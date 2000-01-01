06.10 19:38 MIGnews.com

Франция: 10-летнюю еврейку избили одноклассники

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во Франции, в одном из пригородов Парижа 10-летние дети избили одноклассницу по причине антисемитских убеждений. После инцидента девочка попала в больницу с ушибами мягких тканей живота, а также травмой грудной клетки.По словам матери пострадавшей, это был уже не первый случай насилия над её дочерью со стороны одноклассников, передаёт JTA."Антисемитские настроения всё чаще дают о себе знать в Европе. В частности, во Франции,", - заявила Франсис Калифа, президент Федерации еврейских общин Франции.По её словам, детям еврейского происхождения находиться в государственных школах стало небезопасно. Раньше почти треть еврейских семей отдавали своих детей в государственные школы, тогда как сейчас это делать перестали из соображений безопасности.В случае девочки, попавшей в больницу, событиями в школе дело не ограничивалось. На доме, где она проживает вместе со своей матерью, несколько раз появлялись граффити с антисемитскими рисунками и слоганами. На почту приходили конверты, внутри которых лежала пуля для автомата АК-47 и записка: "Следующая – для тебя".