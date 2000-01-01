Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль: 4-летняя девочка задохнулась в машине | Фото: Thinkstock06.10 20:59   MIGnews.com

Израиль: 4-летняя девочка задохнулась в машине

На юге Израиля в пятницу, 6 октября, умерла четырехлетняя девочка. Она оказалась запертой в душной машине, и просидела там несколько часов.

Парамедики из службы скорой помощи Маген Давид Адом попытались оказать ребёнку помощь, но в конце-концов им пришлось признать её мёртвой, пишет The Times of Israel.

По словам родственников девочки, она сама забралась в машину, которая была припаркована рядом в домом и случайно там заперлась. Взрослых в тот момент рядом не было.

Позже члены семьи заметили, что ребёнка долго нет, и отправились на её поиски. Обнаружили в машине и вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции начали расследование данного инцидента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:29
Саудовская Аравия отрицает обвинения ООН
20:23
Результаты референдума о независимости Каталонии
19:56
Дерево в нижнем белье украсило Тель-Авив
19:38
Франция: 10-летнюю еврейку избили одноклассники
18:35
Галь Гадот и Джимми Фэллон попробовали израильский шоколад
17:40
Австрия: Антиизраильские высказывания имама в мечети
17:17
Шумахер тает на глазах
16:23
Израиль осуждают за самооборону
14:54
Каталония намерена идти до конца: Viva независимость
13:20
Шоу продолжается: в Иерусалиме задержан клоун с топором
12:37
Саудовскую Аравию могут включить в "чёрный список" ООН
12:26
Нобелевскую премию мира вручили компании ICAN
11:39
В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера
10:23
Австралийцы сдали свыше 50 тыс. единиц огнестрельного оружия
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus