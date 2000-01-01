06.10 20:59 MIGnews.com

Израиль: 4-летняя девочка задохнулась в машине

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На юге Израиля в пятницу, 6 октября, умерла четырехлетняя девочка. Она оказалась запертой в душной машине, и просидела там несколько часов.Парамедики из службы скорой помощи Маген Давид Адом попытались оказать ребёнку помощь, но в конце-концов им пришлось признать её мёртвой, пишет The Times of Israel.По словам родственников девочки, она сама забралась в машину, которая была припаркована рядом в домом и случайно там заперлась. Взрослых в тот момент рядом не было.Позже члены семьи заметили, что ребёнка долго нет, и отправились на её поиски. Обнаружили в машине и вызвали скорую помощь.Сотрудники полиции начали расследование данного инцидента.