06.10 09:38 MIGnews.com

86-летняя женщина погибла при пожаре в Ор-Акиве

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86-летняя женщина погибла при пожаре в своей квартире, расположенной в жилом доме в Ор-Акиве. Когда пожарные обнаружили потерпевшую, помочь ей было уже нельзя.Прибывшим на место медикам скорой помощи "Маген Давид Адом" ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пенсионерки.В Службу пожарной охраны позвонили жильцы соседней квартиры. Пожарные, войдя в жилое помещение, обнаружили пожилую женщину, находившуюся без сознания.По словам парамедиков скорой помощи, причиной смерти, по всей видимости, стал угарный газ.Пожарные ликвидировали возгорание.Полиция приступила к расследованию инцидента.