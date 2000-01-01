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86-летняя женщина погибла при пожаре в Ор-Акиве | Фото:06.10 09:38   MIGnews.com

86-летняя женщина погибла при пожаре в Ор-Акиве

86-летняя женщина погибла при пожаре в своей квартире, расположенной в жилом доме в Ор-Акиве. Когда пожарные обнаружили потерпевшую, помочь ей было уже нельзя.

Прибывшим на место медикам скорой помощи "Маген Давид Адом" ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пенсионерки.

В Службу пожарной охраны позвонили жильцы соседней квартиры. Пожарные, войдя в жилое помещение, обнаружили пожилую женщину, находившуюся без сознания.

По словам парамедиков скорой помощи, причиной смерти, по всей видимости, стал угарный газ.

Пожарные ликвидировали возгорание.

Полиция приступила к расследованию инцидента.
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