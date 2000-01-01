07.01 11:38 MIGnews.com

Масштабные пожары в Австралии выходят из-под контроля

Latest images from chopper over Carrum Downs shows property on fire.



#9News pic.twitter.com/R3gFymQ7Qq — Brett Mcleod (@Brett_McLeod) 6 января 2018 г.

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Лесные пожары в Австралии не утихают из-за рекордной жары и сильного ветра. Огонь распространяется очень быстро, его не удается взять под контроль.Об этом в воскресенье, 7 января сообщает The Independent.Пожары полыхают в штате Виктория на юге Австралии. В субботу огонь подобрался слишком близко к населенному пункту Carrum Downs в пригороде Мельбурна. Местные жители были эвакуированы.Горят жилые дома в штатах Виктория и Южная Австралия, уничтожены около 600 зданий, порядка 30 человек обратились в больницы, отравившись едким дымом.Люди не могут покинуть горящие районы - огонь блокирует дороги.Сухая жара накрыла в последние дни Австралию, где сейчас разгар лета. Столбик термотера в некоторых районах поднялся до 40 градусов по Цельсию.Из-за пожаров четыре сотни домов остались без электроэнергии, отмечает издание.Зафиксировано более 50 очагов возгорания. Власти предупреждают жителей о возможном ухудшении ситуации, передает издание.Также жителям рекомендуют переместиться в здания, отдаленные от очагов возгорания. Из-за высоких температур медики советуют воздержаться от походов на пляжи. Жара в стране продержится до начала следующей недели."Мы публикуем предупреждения об эвакуации, и важно, чтобы люди имели к ним доступ, поскольку ситуация быстро меняется. Мы предоставляем местным жителям своевременную и необходимую информацию, чтобы гарантировать их безопасность", - заявляет Крэйг Лэпсли, комиссар Управления чрезвычайными ситуациями штата Виктория.Отметим, что пожары на Австралийском континенте не редкость. Обычно огонь быстро распространяется на большие территории из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.