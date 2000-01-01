Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Масштабные пожары в Австралии выходят из-под контроля | Фото:07.01 11:38   MIGnews.com

Масштабные пожары в Австралии выходят из-под контроля

Лесные пожары в Австралии не утихают из-за рекордной жары и сильного ветра. Огонь распространяется очень быстро, его не удается взять под контроль.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщает The Independent.

Пожары полыхают в штате Виктория на юге Австралии. В субботу огонь подобрался слишком близко к населенному пункту Carrum Downs в пригороде Мельбурна. Местные жители были эвакуированы.

Горят жилые дома в штатах Виктория и Южная Австралия, уничтожены около 600 зданий, порядка 30 человек обратились в больницы, отравившись едким дымом.

Люди не могут покинуть горящие районы - огонь блокирует дороги.

Сухая жара накрыла в последние дни Австралию, где сейчас разгар лета. Столбик термотера в некоторых районах поднялся до 40 градусов по Цельсию.

Из-за пожаров четыре сотни домов остались без электроэнергии, отмечает издание.



Зафиксировано более 50 очагов возгорания. Власти предупреждают жителей о возможном ухудшении ситуации, передает издание.

Также жителям рекомендуют переместиться в здания, отдаленные от очагов возгорания. Из-за высоких температур медики советуют воздержаться от походов на пляжи. Жара в стране продержится до начала следующей недели.

"Мы публикуем предупреждения об эвакуации, и важно, чтобы люди имели к ним доступ, поскольку ситуация быстро меняется. Мы предоставляем местным жителям своевременную и необходимую информацию, чтобы гарантировать их безопасность", - заявляет Крэйг Лэпсли, комиссар Управления чрезвычайными ситуациями штата Виктория.

Отметим, что пожары на Австралийском континенте не редкость. Обычно огонь быстро распространяется на большие территории из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:16
НДИ: нет пенсий – нет госбюджета
15:04
Нетаниягу: UNRWA должна исчезнуть
14:38
Муниципалитет Иерусалима прекратил забастовку
14:08
В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв
14:05
Арест 20 израильских гангстеров, обвиненных в трех убийствах
13:44
Сидней переживает рекордную почти за 80 лет жару
13:20
США атакуют Иран по всем фронтам
13:15
Израиль: найдено поселение, основанное полмиллиона лет назад  
12:38
ЛАГ добивается признания палестинского государства в ООН
12:20
11 пострадавших на марафоне Тверии, один - в реанимации
12:02
Хаскель: Амсалем пересек красную черту
10:59
Челси Клинтон отрицает поклонение сатане
10:05
Ахмадинежада арестовали за подстрекательство к протестам
09:38
В Мексике застрели журналиста крупной газеты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus