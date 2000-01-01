Масштабные пожары в Австралии выходят из-под контроля

Зафиксировано более 50 очагов возгорания. Власти предупреждают жителей о возможном ухудшении ситуации, передает издание.
Также жителям рекомендуют переместиться в здания, отдаленные от очагов возгорания. Из-за высоких температур медики советуют воздержаться от походов на пляжи. Жара в стране продержится до начала следующей недели.
"Мы публикуем предупреждения об эвакуации, и важно, чтобы люди имели к ним доступ, поскольку ситуация быстро меняется. Мы предоставляем местным жителям своевременную и необходимую информацию, чтобы гарантировать их безопасность", - заявляет Крэйг Лэпсли, комиссар Управления чрезвычайными ситуациями штата Виктория.
Отметим, что пожары на Австралийском континенте не редкость. Обычно огонь быстро распространяется на большие территории из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.