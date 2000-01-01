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11 пострадавших на марафоне Тверии, один - в реанимации | Фото: Thinkstock07.01 12:20   MIGnews.com

11 пострадавших на марафоне Тверии, один - в реанимации

По сообщениям израильских СМИ, 11 участникам марафона Тверии была оказана медицинская помощь.

Большинство пострадали от теплового удара и обезвоживания.

Два человека - 40-летний мужчина и 35-летняя женщина госпитализированы.

Мужчина, прибыв в тент медиков, потерял сознание, у него не прощупывался пульс. Ему была оказана первая медицинская помощь и применен электрошок. Врачи подозревают, что он пережил серьезный сердечный приступ. Мужчина в тяжелом состоянии эвакуирован в реанимацию.
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