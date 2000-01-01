11 пострадавших на марафоне Тверии, один - в реанимации
По сообщениям израильских СМИ, 11 участникам марафона Тверии была оказана медицинская помощь.
Большинство пострадали от теплового удара и обезвоживания.
Два человека - 40-летний мужчина и 35-летняя женщина госпитализированы.
Мужчина, прибыв в тент медиков, потерял сознание, у него не прощупывался пульс. Ему была оказана первая медицинская помощь и применен электрошок. Врачи подозревают, что он пережил серьезный сердечный приступ. Мужчина в тяжелом состоянии эвакуирован в реанимацию.