07.01 12:20 MIGnews.com

11 пострадавших на марафоне Тверии, один - в реанимации

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По сообщениям израильских СМИ, 11 участникам марафона Тверии была оказана медицинская помощь.Большинство пострадали от теплового удара и обезвоживания.Два человека - 40-летний мужчина и 35-летняя женщина госпитализированы.Мужчина, прибыв в тент медиков, потерял сознание, у него не прощупывался пульс. Ему была оказана первая медицинская помощь и применен электрошок. Врачи подозревают, что он пережил серьезный сердечный приступ. Мужчина в тяжелом состоянии эвакуирован в реанимацию.