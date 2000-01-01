07.01 13:44 MIGnews.com

Сидней переживает рекордную почти за 80 лет жару

#SydneyHeat UPDATE: #Penrith has now reached 47.3 degrees at 3:25pm according to the preliminary live data from the weather station there. — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) 7 января 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет.Об этом в воскресенье, 7 января сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс, передает "Би-би-си".По данным службы, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.Власти предупреждают жителей о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.По городу установлены станции для бесплатного набора воды.Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.Организаторы международного теннисного турнира в Сиднее были вынуждены в 10 часов утра прекратить состязания, поскольку жара превысила 40 градусов, отмечает издание.В субботу было зафиксировано несколько пожаров в штатах Виктория и Южная Австралия, нанесших материальный ущерб. После одной из самых суровых зим, австралийцев в сентябре прошлого года предупредили о необходимости готовится к пожароопасному сезону.В период между декабрем 2016 года и февралем 2017 года в Австралии было зафиксировано более 200 случаев экстремальной жары и наводнений.По словам экспертов, изменение температуры суши и моря повлияло на изменение климата, что привело к более экстремальным погодным условиям.