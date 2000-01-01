Сидней переживает рекордную почти за 80 лет жару

По данным службы, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.
Власти предупреждают жителей о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.
По городу установлены станции для бесплатного набора воды.
Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.
Организаторы международного теннисного турнира в Сиднее были вынуждены в 10 часов утра прекратить состязания, поскольку жара превысила 40 градусов, отмечает издание.
В субботу было зафиксировано несколько пожаров в штатах Виктория и Южная Австралия, нанесших материальный ущерб. После одной из самых суровых зим, австралийцев в сентябре прошлого года предупредили о необходимости готовится к пожароопасному сезону.
В период между декабрем 2016 года и февралем 2017 года в Австралии было зафиксировано более 200 случаев экстремальной жары и наводнений.
По словам экспертов, изменение температуры суши и моря повлияло на изменение климата, что привело к более экстремальным погодным условиям.