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Сидней переживает рекордную почти за 80 лет жару | Фото:07.01 13:44   MIGnews.com

Сидней переживает рекордную почти за 80 лет жару

Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс, передает "Би-би-си".



По данным службы, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

Власти предупреждают жителей о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.

По городу установлены станции для бесплатного набора воды.

Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.

Организаторы международного теннисного турнира в Сиднее были вынуждены в 10 часов утра прекратить состязания, поскольку жара превысила 40 градусов, отмечает издание.

В субботу было зафиксировано несколько пожаров в штатах Виктория и Южная Австралия, нанесших материальный ущерб. После одной из самых суровых зим, австралийцев в сентябре прошлого года предупредили о необходимости готовится к пожароопасному сезону.

В период между декабрем 2016 года и февралем 2017 года в Австралии было зафиксировано более 200 случаев экстремальной жары и наводнений.

По словам экспертов, изменение температуры суши и моря повлияло на изменение климата, что привело к более экстремальным погодным условиям.
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