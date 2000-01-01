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В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв | Фото:07.01 14:08   MIGnews.com

В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв. Об эом в воскресенье. 7 января сообщает The Local. со ссылкой на полицию.

В результате пострадал 60-летний мужчина и 45-летняя женщина, отмечает издание.

По информации полиции, взрыв произошел после того, как мужчина, прогуливаясь с женщиной, поднял с земли неизвестный предмет около станции метро Ворбю в районе Худдинге.

Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Его спутница пострадала меньше, но также была доставлена в больницу.

Подробности случившегося пока не приводятся. Место взрыва оцеплено.
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