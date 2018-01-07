Арест 20 израильских гангстеров, обвиненных в трех убийствах

Кутиер поддерживал "дружеские отношения" с другим гангстерским образованием - бандой Мюсли.
Аресты стали возможны благодаря тому, что один из членов банды, участвовавший в криминальных ликвидациях, согласился стать государственным свидетелем.
Согласно данным прокуратуры, группа совершила три “непреднамеренных” убийства, включая убийство Авихая Вакнина в феврале прошлого года в Бат-Яме, а также Марии Ганем и Фираса Нади в мае 2017 в Яффо.
Вакнин был убит на шоссе Бат-Ям-аэропорт Бен-Гурион из проезжавшего мимо мотоцикла. Мария Ганем из Рамле и Фарес Нади из Джальджулии были убиты 30 мая на улице Альберт Киосо в Яффо.
После убийства в в Яффо полиция совершила рейды в Джальджулии и наткнулась на притоны, в которых хранились большие суммы денег и оружие. Были задержаны несколько человек, которые продолжают оставаться под стражей.