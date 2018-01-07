07.01 14:05 MIGnews.com

Арест 20 израильских гангстеров, обвиненных в трех убийствах

"חוסלו בשוגג": 20 חברי ארגון פשע נעצרו בחשד ל-3 מקרי רצח • @doronhe עם הפרטים >> https://t.co/QutAEy7OJJ pic.twitter.com/8UOyON7uF4 — חדשות עשר (@news10) January 7, 2018

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Израильские СМИ сообщают об аресте 20 членов гангстерского клана Одеха Кутиера, подозреваемых в трех убийствах и шести попытках убийств.Кутиер поддерживал "дружеские отношения" с другим гангстерским образованием - бандой Мюсли.Аресты стали возможны благодаря тому, что один из членов банды, участвовавший в криминальных ликвидациях, согласился стать государственным свидетелем.Согласно данным прокуратуры, группа совершила три “непреднамеренных” убийства, включая убийство Авихая Вакнина в феврале прошлого года в Бат-Яме, а также Марии Ганем и Фираса Нади в мае 2017 в Яффо.Вакнин был убит на шоссе Бат-Ям-аэропорт Бен-Гурион из проезжавшего мимо мотоцикла. Мария Ганем из Рамле и Фарес Нади из Джальджулии были убиты 30 мая на улице Альберт Киосо в Яффо.После убийства в в Яффо полиция совершила рейды в Джальджулии и наткнулась на притоны, в которых хранились большие суммы денег и оружие. Были задержаны несколько человек, которые продолжают оставаться под стражей.