07.01 16:50 MIGnews.com

Вайнштейна обвинили в давлении на жертву изнасилования

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Адвокат Аарон Филлер, ранее защищавший актрису Пас де ла Уэрту, направил в суд Лос-Анджелеса иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна и бывшего прокурора нью-йоркского круга Бронкс Майкла Рубина.Об этом в воскресенье, 7 января сообщает агентство Associated Press.Напомним, Пас де ла Уэрта в ноябре 2017 года обвиняла Вайнштейна в двойном изнасиловании.В иске Филлер заявил, что Вайнштейн и Рубин сговорились и пытались сделать так, чтобы де ла Уэрта отказалась от своих обвинений в адрес продюсера. Также адвокат настаивает, что они убеждали актрису отказаться от его услуг.Сообщается о том, что Рубин пытался получить закрытую информацию о психиатрическом обследовании Пас де ла Уэрты, чтобы использовать эти данные для шантажа. Сам Рубин утверждает, что ничего подобного не происходило, и что он вообще не знаком с Вайншейном.Де ла Уэрта впоследствии сменила адвокатов, но от обвинений в адрес Вайнштейна не отказалась, отметило агентство.Рубин опроверг обвинения Филлера, заявив, что никогда не встречался с Вайнштейном. Бывший прокурор считает, что Филлер расстроен потерей клиента.По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло 40.Расследования в связи с обвинениями против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании. Полиция Нью-Йорка готовит ордер на арест продюсера по обвинению в двойном изнасиловании.