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Британские спецслужбы возвращают уволенных сотрудников | Фото:07.01 19:53   MIGnews.com

Британские спецслужбы возвращают уволенных сотрудников

Спецслужбы Британии возвращают в штат уволенных сотрудников из-за угроз терактов.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные комитета по разведке и безопасности в парламенте страны.

Центр правительственной связи вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки МИ-6 восстановила в должности 73 человека, контрразведка МИ-5 — семь бывших агентов.

Напомним, ранее британские спецслужбы объявляли о сокращении штата ради экономии.

В прошлом году в Великобритании произошли пять терактов. В связи с ними были задержаны 64 подозреваемых.
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