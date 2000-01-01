07.01 19:53 MIGnews.com

Британские спецслужбы возвращают уволенных сотрудников

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Спецслужбы Британии возвращают в штат уволенных сотрудников из-за угроз терактов.Об этом в воскресенье, 7 января сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные комитета по разведке и безопасности в парламенте страны.Центр правительственной связи вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки МИ-6 восстановила в должности 73 человека, контрразведка МИ-5 — семь бывших агентов.Напомним, ранее британские спецслужбы объявляли о сокращении штата ради экономии.В прошлом году в Великобритании произошли пять терактов. В связи с ними были задержаны 64 подозреваемых.