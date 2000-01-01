07.01 16:29 MIGnews.com
Подозрение на теракт на пляже “Хамей Зоар”
Неизвестный с ножом совершил нападение на пляже “Хамей Зоар” в воскресенье, 7 января. В результате инцидента 64-летний мужчина получил тяжелые ранения верхней части тела.
Пострадавший был госпитализирован в больницу в больницу “Сорока” в Беэр-Шеве.
Сотрудники полиции и следователи ШАБАКа прибыли на место происшествия и начали расследовать инцидент.
Власти не исключают, вероятность террористической атаки. В полиции подозревают, что нападение было совершено на националистической почве.
На данный момент правоохранители проводят поиски подозреваемого.
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