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Подозрение на теракт на пляже “Хамей Зоар” | Фото: Thinkstock07.01 16:29   MIGnews.com

Подозрение на теракт на пляже “Хамей Зоар”

Неизвестный с ножом совершил нападение на пляже “Хамей Зоар” в воскресенье, 7 января. В результате инцидента 64-летний мужчина получил тяжелые ранения верхней части тела.

Пострадавший был госпитализирован в больницу в больницу “Сорока” в Беэр-Шеве.

Сотрудники полиции и следователи ШАБАКа прибыли на место происшествия и начали расследовать инцидент.

Власти не исключают, вероятность террористической атаки. В полиции подозревают, что нападение было совершено на националистической почве.

На данный момент правоохранители проводят поиски подозреваемого.
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