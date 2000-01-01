Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Саудия: принцы предстанут перед судом за забастовку | Фото: Thinkstock07.01 18:56   MIGnews.com

Саудия: принцы предстанут перед судом за забастовку

В Саудовской Аравии 11 принцев королевской крови предстанут перед судом. Отмечается, что принцы устроили сидячую забастовку у дворца в знак протеста против прекращения им выплат из казны на прошлой неделе.

Генеральный прокурор страны Сауд аль-Моджиб заявил, что никто из граждан не может стоять выше закона.

В минувший четверг 11 принцев устроили акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде, после того как власти решили прекратить оплачивать их счета за воду и электричество.

Они также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный их родственнику, который был осужден за убийство и казнен в 2016 году.

Принцы были взяты под стражу. По словам генпрокурора, они содержатся в тюрьме строгого режима "Аль-Хайер" к югу от столицы, им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям.
Имена принцев пока не называются, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:02
СМИ: мощный взрыв прогремел в Идлибе
20:55
Заключенный сбежал из тюрьмы и отправил СМС, что не вернется
20:24
Позиция Египта по Иерусалиму остается неизменной
19:53
Британские спецслужбы возвращают уволенных сотрудников
19:35
“Закон о супермаркетах” не будет касаться автозаправок
17:50
Депутат Кнессета – ООН: отмените выступление Амира Бенаюна
17:28
СМИ: экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов
17:05
Нетаниягу мечтает об искусственных островах
16:50
Вайнштейна обвинили в давлении на жертву изнасилования
16:29
Подозрение на теракт на пляже “Хамей Зоар”
15:41
Ким Чен Ын призвал Южную Корею к объединению
15:16
НДИ: нет пенсий – нет госбюджета
15:04
Нетаниягу: UNRWA должна исчезнуть
14:38
Муниципалитет Иерусалима прекратил забастовку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus