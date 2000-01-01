07.01 18:56 MIGnews.com

Саудия: принцы предстанут перед судом за забастовку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Саудовской Аравии 11 принцев королевской крови предстанут перед судом. Отмечается, что принцы устроили сидячую забастовку у дворца в знак протеста против прекращения им выплат из казны на прошлой неделе.Генеральный прокурор страны Сауд аль-Моджиб заявил, что никто из граждан не может стоять выше закона.В минувший четверг 11 принцев устроили акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде, после того как власти решили прекратить оплачивать их счета за воду и электричество.Они также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный их родственнику, который был осужден за убийство и казнен в 2016 году.Принцы были взяты под стражу. По словам генпрокурора, они содержатся в тюрьме строгого режима "Аль-Хайер" к югу от столицы, им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям.Имена принцев пока не называются, передает Би Би Си.