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Заключенный сбежал из тюрьмы и отправил СМС, что не вернется | Фото: Thinkstock07.01 20:55   MIGnews.com

Заключенный сбежал из тюрьмы и отправил СМС, что не вернется

Заключенный, отбывающий наказание за убийство, сбежал из тюрьмы “Тегель”.

Об этом сообщает издание Bild. Инцидент произошел в Берлине в субботу, 6 января.

Мужчина средних лет проходил так называемую “социальную терапию” с правом покидать место заключения на время рабочего дня.

Издание уточняет, что заключенный должен был вернуться поздно вечером 6 января, но написал своему опекуну СМС, что возвращаться не собирается.

Арестант все же сам вернулся в исправительное учреждение на следующий день.

Чем занимался узник во время самовольного отсутствия, неизвестно.
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