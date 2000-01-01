07.01 20:55 MIGnews.com
Заключенный сбежал из тюрьмы и отправил СМС, что не вернется
Заключенный, отбывающий наказание за убийство, сбежал из тюрьмы “Тегель”.
Об этом сообщает издание Bild. Инцидент произошел в Берлине в субботу, 6 января.
Мужчина средних лет проходил так называемую “социальную терапию” с правом покидать место заключения на время рабочего дня.
Издание уточняет, что заключенный должен был вернуться поздно вечером 6 января, но написал своему опекуну СМС, что возвращаться не собирается.
Арестант все же сам вернулся в исправительное учреждение на следующий день.
Чем занимался узник во время самовольного отсутствия, неизвестно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии