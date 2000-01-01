08.01 07:11 MIGnews.com

Самолет арабской коалиции разбился в Йемене

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Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада, расположенной на севере Йемена .Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на коалицию.Отмечается, что два пилота выжили. Воздушное судно потерпело крушение из -за технической неисправности.В свою очередь подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.