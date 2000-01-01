Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







08.01 07:11   MIGnews.com

Самолет арабской коалиции разбился в Йемене

Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада, расположенной на севере Йемена .

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на коалицию.

Отмечается, что два пилота выжили. Воздушное судно потерпело крушение из -за технической неисправности.

В свою очередь подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:02
На Синае разместят 200 американских солдат
10:50
Ураган "Элеанор" во Франции: новые подробности
10:33
Иран запретил изучать английский язык в школах
10:21
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником США
09:59
Ликуд: мы не хотим гуманитарного кризиса в Газе
09:27
В Голливуде прошла церемония вручения “Золотого глобуса”
09:25
Видео: в Идлибе взорвана кавказская фракция джихадистов
09:02
Проститутки Тель-Авива: мы - не жертвы
08:46
Премьер Венгрии выступил против приема беженцев
08:15
Аббас намерен обсудить с ЕС будущее “Палестины”
07:57
Хейли утверждает, что мировые лидеры следят за блогом Трампа
07:37
Волна пожаров в Лоде, пострадали семь человек
06:33
Израиль: проезд на междугородных маршрутах станет дешевле
05:29
В Швеции назвали причину взрыва в метро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus