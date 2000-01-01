08.01 07:11 MIGnews.com
Самолет арабской коалиции разбился в Йемене
Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада, расположенной на севере Йемена .
Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на коалицию.
Отмечается, что два пилота выжили. Воздушное судно потерпело крушение из -за технической неисправности.
В свою очередь подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии