07.01 07:57 MIGnews.com

У побережья Китая столкнулись два судна

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Два судна столкнулись у восточного побережья Китая. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Об этом в воскресенье, 7 января сообщает агентство Синьхуа."Десятки членов экипажа пропали без вести", — сообщает агентство.Инцидент произошел ночью 6 января. Где конкретно произошло столкновение и что стало причиной ЧП, не сообщается.По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), у восточного побережья страны столкнулись гонконгский сухогруз CF Crystal и нефтеналивной танкер Sanchi под флагом Панамы.После этого была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Число пропавших без вести составляет 32 человека.Как уточняют китайские журналисты, была утрачена связь со всем экипажем панамского судна, которое принадлежит иранской компании Bright Shipping Limited. На борту находились граждане Ирана и еще двое выходцев из Бангладеш.Несмотря на повреждения, гонконгскому сухогрузу ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они благополучно спасены.Авария случилась в устье реки Янцзы близ города Шанхай. К месту случившегося направлены спасательные суда.