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Землетрясение в Иране, более 20 пострадавших | Фото:07.01 08:18   MIGnews.com

Землетрясение в Иране, более 20 пострадавших

В результате землетрясения на западе Ирана, рядом с иракской границей, пострадали более 20 человек.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По данным издания, эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 8 км от города Сере-Поле-Захаб в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Так, в результате стихийного бедствия пострадали более 20 человек. По словам медиков, 17 местных жителей получили различные травмы и ранения в самом городе, еще четыре человека пострадали в сельской местности.

Напомним, что 12 ноября прошлого года землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Ирана, больше прочих пострадала курдская провинция Керманшах. Около 70 тысяч местных жителей тогда лишились о своих домов, погибли более 500 человек, свыше 7 тысяч получили ранения и травмы.
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