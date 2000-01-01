07.01 08:39 MIGnews.com

Муниципалитет Иерусалима начал забастовку

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Работники столичного муниципалитета начали забастовку в знак протеста против намеченных мэром города массовых увольнений.О проведении забастовки было объявлено в минувший четверг. Работники, занимающиеся вывозом мусора, начали забастовку еще 4 января.Напомним, что мэр Иерусалима Нир Баркат заявил в конце минувшей недели, что уволит 2150 человек, если министерство финансов не переведет в городской бюджет сотни миллионов шекелей в качестве дотаций.В воскресенье, 7 января, в городе не работают все муниципальные службы, кроме системы образования. Однако сотрудники муниципалитета обещают в течение ближайших дней остановить работу школ и детских садов, если Баркат не откажется от своих намерений.В мэрии заявляют, что минфин не позволяет перевести 105 миллионов шекелей, которые были обещаны городу в рамках решения проблемы муниципального бюджета.С 3 января были сокращены часы работы охранников в учебных заведениях Иерусалима.По словам министра финансов Израиля Моше Кахлона, Иерусалим получил финансирование сполна. Он не видит никаких причин добавлять в городской бюджет еще денег. Кахлон обвиняет Барката в том, что он преследует политические цели.В городе появились плакаты против Кахлона, а сотрудники транспортного отдела муниципалитета устроили напротив здания министерства финансов акцию протеста и вывалили перед здание мусор из нескольких грузовиков.Министерство финансов обратилось по этому поводу в полицию.