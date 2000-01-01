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Муниципалитет Иерусалима начал забастовку | Фото:07.01 08:39   MIGnews.com

Муниципалитет Иерусалима начал забастовку

Работники столичного муниципалитета начали забастовку в знак протеста против намеченных мэром города массовых увольнений.

О проведении забастовки было объявлено в минувший четверг. Работники, занимающиеся вывозом мусора, начали забастовку еще 4 января.

Напомним, что мэр Иерусалима Нир Баркат заявил в конце минувшей недели, что уволит 2150 человек, если министерство финансов не переведет в городской бюджет сотни миллионов шекелей в качестве дотаций.

В воскресенье, 7 января, в городе не работают все муниципальные службы, кроме системы образования. Однако сотрудники муниципалитета обещают в течение ближайших дней остановить работу школ и детских садов, если Баркат не откажется от своих намерений.

В мэрии заявляют, что минфин не позволяет перевести 105 миллионов шекелей, которые были обещаны городу в рамках решения проблемы муниципального бюджета.

С 3 января были сокращены часы работы охранников в учебных заведениях Иерусалима.

По словам министра финансов Израиля Моше Кахлона, Иерусалим получил финансирование сполна. Он не видит никаких причин добавлять в городской бюджет еще денег. Кахлон обвиняет Барката в том, что он преследует политические цели.

В городе появились плакаты против Кахлона, а сотрудники транспортного отдела муниципалитета устроили напротив здания министерства финансов акцию протеста и вывалили перед здание мусор из нескольких грузовиков.

Министерство финансов обратилось по этому поводу в полицию.
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