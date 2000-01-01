07.01 09:38 MIGnews.com

В Мексике застрели журналиста крупной газеты

EL UNIVERSAL de luto. El 5 de enero José Gerardo Martínez, editor de esta casa editorial, fue asaltado y asesinado en la delegación Coyoacán https://t.co/3fcEAPajvN pic.twitter.com/yDst8iPjgF — El Universal (@El_Universal_Mx) 6 января 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Журналист одного из самых влиятельных и читаемых мексиканских изданий El Universal был убит в субботу ночью в столице Мексики.Об этом в воскресенье, 7 января сообщает само издание.По данным издания, на Хосе Херардо Мартинеса напали двое злоумышленников. При попытке ограбления журналист получил огнестрельное ранение в живот, которое оказалось смертельным.Позднее стало известно, что он успел сообщить о нападении в полицию.Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доставили Мартинеса в больницу, где он скончался.Коллеги Мартинеса выразили соболезнования на странице издания, отметив, что он направлялся в магазин, чтобы купить детям игрушки.Отметим, что в этот день в Мексике отмечался день королей-магов, когда детям принято дарить игрушки.В настоящее время ведётся расследование произошедшего.В прошлом году в Мексике были убиты 12 журналистов. Практически все правонарушения в отношении сотрудников СМИ в латиноамериканской стране остаются безнаказанными.