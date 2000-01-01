07.01 09:38 MIGnews.com
В Мексике застрели журналиста крупной газеты
Журналист одного из самых влиятельных и читаемых мексиканских изданий El Universal был убит в субботу ночью в столице Мексики.
Об этом в воскресенье, 7 января сообщает само издание.
По данным издания, на Хосе Херардо Мартинеса напали двое злоумышленников. При попытке ограбления журналист получил огнестрельное ранение в живот, которое оказалось смертельным.
Позднее стало известно, что он успел сообщить о нападении в полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доставили Мартинеса в больницу, где он скончался.
Коллеги Мартинеса выразили соболезнования на странице издания, отметив, что он направлялся в магазин, чтобы купить детям игрушки.
Отметим, что в этот день в Мексике отмечался день королей-магов, когда детям принято дарить игрушки.
В настоящее время ведётся расследование произошедшего.
В прошлом году в Мексике были убиты 12 журналистов. Практически все правонарушения в отношении сотрудников СМИ в латиноамериканской стране остаются безнаказанными.
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