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Ахмадинежада арестовали за подстрекательство к протестам 07.01 10:05   MIGnews.com

Ахмадинежада арестовали за подстрекательство к протестам

По сообщению газеты Al-Quds Al-Arabi, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был арестован за подстрекательство к протестам.

Ахмадинежад якобы участвовал в антиправительственном ралли и публично критиковал правительство.

Ахмадинежад заявил: “Некоторые из официальных лиц живут вдали от забот и проблем народа, и ничего не знают о том, что реально происходит в обществе. То, от чего страдает Иран сегодня - это дурное управление, а не нехватка экономических ресурсов”.

Бывший президент добавил: “Правительство Хасана Рухани полагает, что страна принадлежит ему, а народ ничего не понимает. Народ обозлен на правительство за то, что то установило монополию на общественное богатство”.
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