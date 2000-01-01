Башар Асад продлил перемирие на юге Сирии

Сирийское руководство объявило о продлении прекращения боевых действий в трех южных провинциях: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Объявленный в понедельник "режим тишины" должен был завершиться сегодня, но продлится до конца дня субботы, 8 июля, говорится в заявлении, которое распространило в четверг агентство SANA.
"С целью поддержки мирного процесса и национального примирения прекращение боевых действий в трех южных регионах - Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, будет продлено до конца дня 8 июля 2017 года", - говорится в коммюнике.
В сирийской армии предупредили, что, несмотря на перемирия, они, как и прежде, будут отвечать на любое его нарушение.