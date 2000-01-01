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Siemens расследует поставку газовых турбин в Крым 08.07 03:25   MIGnews.com

Siemens расследует поставку газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая проверит информацию о поставке в Крым двух газовых турбин SGT5-2000E для Севастопольской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что пока нет убедительных доказательств, подтверждающих на 100 процентов поставку энергооборудования на полуостров.

"Компания серьезно относиться к этой неподтвержденной информации и создала для изучения вопроса специальную группу, которая уже приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации", – говорится в заявлении Siemens.

В немецкой компании считают, что если факт поставки турбин в Крым подтвердится, это будет означать нарушение заказчиком взятых на себя контрактных обязательств. Siemens предупреждала российских партнеров, что соблюдает введенные в отношении Крыма экспортные ограничения и будет их придерживаться.

Также в официальном сообщении Siemens говорится, что компания предпримет определенные юридические действия для предотвращения неправомерного использования оборудования. В том числе - не будет поставлять комплектующие или оказывать услуги по установке, пусконаладке или гарантийному обслуживанию турбин.

В среду западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что турбины производства Siemens были поставлены в Крым. Представитель компании в Мюнхене заявил, что компания не поставляла турбины в Крым и "соблюдает все ограничения экспортного контроля". Как сообщалось, две турбины модели SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции Крыму, в четверг распространила заявление, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ.
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