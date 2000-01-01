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Боевики ISIS атакуют в Ираке: погибли 2 журналиста | Фото: Thinkstock07.07 16:21   MIGnews.com

Боевики ISIS атакуют в Ираке: погибли 2 журналиста

Боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, напали на деревню к югу от Мосула, убив нескольких человек, включая двух журналистов, как сообщили источники в службе безопасности в пятницу, 7 июля.

Нападение на деревню Имам Гарби оказалось своего рода диверсионным, в партизанском стиле. Напомним, что поддерживаемые США иракские силы восстановили контроль над городами, захваченными террористами в 2014 году.

Источники в силах безопасности сообщили, что боевики ISIS вторглись в деревню Имам Гарби, расположенную примерно в 70 км к югу от Мосула, на западном берегу реки Тигр, в среду вечером с территории, которая все еще находится под их контролем на восточном берегу.

Два иракских журналиста были убиты, еще двое журналистов были ранены, когда они освещали контрнаступление сил безопасности в пятницу. Неизвестное число мирных жителей и военных также погибли или были ранены в результате столкновений.
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