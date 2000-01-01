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07.07 16:55   MIGnews.com

В Турции задержали 29 подозреваемых боевиков ISIS

Турецкая полиция задержала 29 подозреваемых боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Стамбуле, как сообщило в пятницу, 7 июля, государственное агентство Anadolu.

22 из задержанных боевиков не являются гражданами Турции. Полиция предполагает, что боевики готовились к поездке в Сирию.

Согласно сообщению Anadolu, антитеррористическая полиция провела операции по 20 отдельным адресам в 6 городских округах. В ходе рейдов было изъято нелицензированное оружие и документы, принадлежащие группе джихадистов.

Тысячи иностранных боевиков присоединились к боевикам ISIS в их самопровозглашенном халифате в Сирии и Ираке в последние годы, многие из прибыли туда через Турцию.

По словам турецких чиновников, в последние годы Анкара задержала более 5000 подозреваемых боевиков ISIS и депортировала около 3 290 иностранных боевиков из 95 разных стран.
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