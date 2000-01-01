07.07 18:17 MIGnews.com

Землетрясение на юго-востоке Японии

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Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 33 милях от города Сендай, расположенного на юго-востоке Японии, в пятницу, 7 июля.Как сообщает Геологическая служба США, землетрясение у берегов Японии произошло в 8:48 утра по местному времени.Напомним, что ранее западное побережье Гренландии пострадало от землетрясения и от последовавшего после этого цунами. Природные катаклизмы обрушились на остров в субботу, 17 июня. Мощное землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 километрах к северу от города Нуугаатсиак.