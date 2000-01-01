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07.07 19:52   MIGnews.com

В Британии арестован причастный к теракту в Манчестере

Британская полиция арестовала 19-летнего мужчину в пятницу, 7 июля, в аэропорту на севере Англии в связи с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

"Он был арестован по подозрению в преступлениях, противоречащих Закону о терроризме, и остается под стражей", - говорится в заявлении полиции Большого Манчестера.

Офицеры сообщают, что подозреваемый был задержан в аэропорту Джона Леннона в Ливерпуле. Подозреваемый, как сообщает полиция, проживает на юге города, рядом с тем местом, где жил 22-летний Салман Абеди.
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