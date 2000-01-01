07.07 21:31 MIGnews.com

Число погибших в теракте на Синае возросло до 26 человек

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Число погибших в серии терактов в пятницу, 7 июля, на нескольких контрольно-пропускных пунктах на Синае, возросло до 26 человек.Жертвами были египетские солдаты. Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли 10 человек.Местные чиновники заявили, что атака началась, когда террорист-смертник направил свой автомобиль на контрольно-пропускном пункте в военный комплекс в южной деревне Рафах Эль-Барт, граничащей с сектором Газа. После этого десятки боевиков в масках открыли огонь из автоматов.Среди погибших был высокопоставленный офицер спецслужб, полковник Ахмед эль-Манси. По меньшей мере, 20 человек получили ранения в результате нападения.Военные заявили, что силы безопасности убили 40 нападавших, столкнувшись с экстремистами в Северном Синае, где ISIS ведет свою террористическую деятельность.Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.Сотрудники службы безопасности заявили, что боевики прибыли на место контрольно-пропускного пункта, расположенного в отдаленном, пустынном районе, на около 24 внедорожниках Land Cruiser. Они сказали, что боевики стреляли по солдатам почти полчаса.После атаки нападавшие разграбили контрольно-пропускной пункт, взяв оружие и боеприпасы. Неясно, взяли ли они и бронетранспортеры.