07.07 07:18 MIGnews.com

Ужасная авария в Иерусалиме, погиб мальчик

זירת התאונה הערב בירושלים ליד מנהרת הארזים @Yossi_eli pic.twitter.com/vTpX0Qq7FM — חדשות 10 (@news10) July 6, 2017

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Автомобиль врезался в заграждение в тоннеле Аразим на улице Ицхак Шамир.В результате погиб 13-летний мальчик, еще три человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.Тяжело раненный был блокирован в автомобиле, и его извлекли из машины спасательные силы. 70-летний мужчина и 70-летняя женщина получили ранения средней степени тяжести.Среди свидетелей происшествия оказался депутат Кнессета Орен Хазан, который принял участие в оказании помощи пострадавшим.