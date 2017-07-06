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07.07 07:18   MIGnews.com

Ужасная авария в Иерусалиме, погиб мальчик

Автомобиль врезался в заграждение в тоннеле Аразим на улице Ицхак Шамир.

В результате погиб 13-летний мальчик, еще три человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Тяжело раненный был блокирован в автомобиле, и его извлекли из машины спасательные силы. 70-летний мужчина и 70-летняя женщина получили ранения средней степени тяжести.

Среди свидетелей происшествия оказался депутат Кнессета Орен Хазан, который принял участие в оказании помощи пострадавшим.



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