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фото из соцсети 07.07 07:25   MIGnews.com

Десятки полицейских пострадали при столкновениях в Гамбурге

Порядка 74 стражей порядка пострадали в столкновениях с антиглобалистами в немецком Гамбурге, сообщает ТАСС.

Также сообщается, что неизвестные пытались ослепить лазером пилота вертолета, который наблюдает за порядком в городе с высоты.

По данным правоохранителей, сейчас на улицах города орудует около шести тысяч радикалов, они делятся на группы и устраивают погромы в городе. Также манифестанты пытаются строить баррикады. Наиболее агрессивные радикалы базируются в районе Шанценфиртель. Накануне стражи порядка были вынуждены применить против них водометы.

Местным жителям рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, 7-8 июля в Гамбурге проходит саммит G20. В городе собрались лидеры многих государств, в том числе России, США, Великобритании, Китая, Японии и др.



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