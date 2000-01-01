Супруга президента Польши проигнорировала Трампа

Супруга президента Польши Анджея Дуды – Агата – проигнорировала попытку президента США Дональда Трампа пожать ей руку перед камерами.
Короткую видеозапись курьезного инцидента распространили американские СМИ, а затем сам Трамп опубликовал на своей странице вTwitter.
На кадрах видно, как сперва Трамп пожал руку польскому лидеру, а затем, увидев направлявшуюся в его сторону жену Анджея Дуды, протянул ей руку, чтобы поприветствовать ее. Однако Агата сделала вид, будто не заметила этот жест, и просто прошла мимо. Вместо этого она поприветствовала супругу Трампа Меланью.
Отметим, курьезные моменты неоднократно происходили с американским лидером во время протокольных рукопожатий. Зачастую он либо сильно затягивает момент приветствия, жмет руку слишком сильно или, наоборот, слишком слабо.