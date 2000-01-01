07.07 07:58 MIGnews.com

Экс-директор "Би-би-си" критикует канал за антисемитизм

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На большинство СМИ современной Великобритании сионизм действует как красная тряпка на быка, после чего они подменяют понятия, маскируя антисемитскую риторику под антисионизм.За это и другие предвзятости в отношении Еврейского государства член Палаты лордов и бывший председатель национальной телерадиовещательной компании Британии "Би-би-си" лорд Майкл Грейд раскритиковал СМИ Соединенного Королевства."Сионизм – это право еврейского народа на самоопределение, которое заложено в самом сердце Декларации Бальфура. Однако, к сожалению, в некоторых кругах термины «сионист» и «сионизм» используются как подложка для антисемитизма", - заявил он, выступая в произраильском лобби "Сассекские друзья Израиля".Он отметил, что все чаще ненависть к евреям подается под видом критики Еврейского государства."Я далеко не из тех людей, кто сразу же вешает ярлык антисемита на критиков Израиля. Однако некоторые критики Израиля не оставляют другого выхода, когда они выделяют Израиль для критики, отказываясь от контекстуализации. Когда Израиль действует для самообороны, они это искажают, чтобы это соответствовало их описанию «сионистской агрессии»", - добавил лорд Грейд 6 июля.В качестве вопиющего (и очень известного в Израиле) примера антиизраильской предвзятости СМИ он привел свое бывшее место работы – "Би-би-си"."Недавно два палестинца атаковали израильских полицейских в Иерусалиме огнестрельным оружием и ножами, а третий убил 23-летнего сержанта пограничной полиции Адас Малки. Заголовок "Би-би-си" на их новостном сайте гласил «Три палестинца погибли после смертельной атаки в Иерусалиме»", - напомнил он.