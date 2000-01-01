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Беннет: 10 канал воюет со всем еврейским в Израиле 07.07 08:36   MIGnews.com

Беннет: 10 канал воюет со всем еврейским в Израиле

Министр образования Израиля Нафтали Беннет жарко атаковал 10-ый израильский телеканал, обвинив его в левизне и ненависти ко всему еврейскому и синистскому и назвав "каналом New Israel Fund", напомнив об одной ультралевой негосударственной организации.

"Канал New Israel Fund (10-й канал) ведет глобальную войну против всего еврейского и сионистского в стране. Киддуш у них примитивный. День Иерусалима – националистический. Жители поселений – жестокие и выкорчевывают оливковые деревья. Флаг – фашистский", - написал лидер "Еврейского дома" у себя в Faceboo.

Он добавил, что канал продолжит самоненавистническую кампанию при поддержке левой организации "Молад", функционирующей при финансовой поддержке Германии.

"В течение следующего месяца вы ежедневно будете свидетелями "откровений", шуток и нападок на еврейские традиции. Итак, как нам поступить? Мы, общество, сильнее их. Здесь, в соцсетях, мы обладаем огромной властью. Поэтому отделяйте и распространяйте правду", - призвал он своих читателей.

Беннет попросил пользователей "расшарить" его пост.
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