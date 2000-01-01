07.07 08:59 MIGnews.com

Россия не дала Совбезу критиковать ракеты Северной Кореи

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Россия заблокировала проект резолюции с осуждением Северной Кореи за ее недавний пуск баллистической ракеты. Документ был подготовлен Соединенными Штатами и выставлен на голосование в Совете Безопасности ООН 7 июля, сообщили в агентстве Reuters.Якобы Россия приняла такое решение из-за того, что в документе выпущенный снаряд был квалифицирован как "межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР). Со ссылкой со ссылкой на свои дипломатические источники Reuters пишет, что в Москве с этим не согласны.Заместитель посла России в ООН заявил, что запуск ракеты требует тщательного разъяснения и расследования, а также указал, что вероятно, это была ракета средней дальности.Напомним, что резолюции Совбеза ООН должны быть одобрены всеми 15 членами Совета единогласно.На данный момент остается неясным, будут ли США продолжать переговоры с Россией с целью достичь консенсуса по данному проекту заявления.