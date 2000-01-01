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Россия не дала Совбезу критиковать ракеты Северной Кореи | Фото: Thinkstock07.07 08:59   MIGnews.com

Россия не дала Совбезу критиковать ракеты Северной Кореи

Россия заблокировала проект резолюции с осуждением Северной Кореи за ее недавний пуск баллистической ракеты. Документ был подготовлен Соединенными Штатами и выставлен на голосование в Совете Безопасности ООН 7 июля, сообщили в агентстве Reuters.

Якобы Россия приняла такое решение из-за того, что в документе выпущенный снаряд был квалифицирован как "межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР). Со ссылкой со ссылкой на свои дипломатические источники Reuters пишет, что в Москве с этим не согласны.

Заместитель посла России в ООН заявил, что запуск ракеты требует тщательного разъяснения и расследования, а также указал, что вероятно, это была ракета средней дальности.

Напомним, что резолюции Совбеза ООН должны быть одобрены всеми 15 членами Совета единогласно.

На данный момент остается неясным, будут ли США продолжать переговоры с Россией с целью достичь консенсуса по данному проекту заявления.
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