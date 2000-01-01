07.07 09:58 MIGnews.com

Учителя из Герцлии судят за секс с ученицей прямо в школе

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Учителя средней школы Герцлии обвиняют в сексуальных отношениях с его 16-летней ученицей. Как сообщает "Гаарец" , 6 июля суд Тель-Авива предъявил 36-летнему Ури Гиладу обвинения в принуждении к сексуальным отношениям и других преступлениях.Как сказано в обвинительном заключении, Гилад и ученица длительное время поддерживали свои интимные отношения, вступая в запретную связь как в школе, так и за ее пределами, а также во время школьных экскурсий и прогулок.Педагога обвинили в злоупотреблении полномочиями и зависимостью ученицы от него. Кроме того, Гиладу предъявлены обвинения в создании помех правосудию – когда информация о его преступлениях стала общедоступной, он умолял ученицу врать полиции и удалить их переписку, в которой они, помимо прочего, обменивались интимными фотографиями.Мужчину было решено поместить под домашний арест под наблюдением его матери и жены. Он признал факт запретных отношений с ученицей, однако утверждает, что они имели "платонический" характер.