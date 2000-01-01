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Девушка из Холона надула кредитные компании на сотни тысяч 07.08 10:23   MIGnews.com

Девушка из Холона надула кредитные компании на сотни тысяч

22-летняя жительница города Холон была арестована по подозрению в масштабном мошенничестве и хищении у компаний кредитных карточек более четверти миллиона шекелей.

Подозреваемой якобы удалось взломать секретный код, необходимый для разрешения сделок со стороны кредитных компаний. Пользуясь этим, она покупала драгоценности, парфюмерию и смартфоны.

Девушка созналась на следствии, что совершила мошенничество - из-за ее долгов на “сером рынке”.
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