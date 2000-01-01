07.08 11:08 MIGnews.com
ЦАХАЛ начал учения в Верхней Галилее
С утра 7 августа ЦАХАЛ начал учения в Верхней Галилее. На протяжении дня в данном районе будет передвигаться военная техника и силы безопасности, будут слышны взрывы.
Учения пройдут в Верхней Галилее и на территории регионального совета Маале Йосеф.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что учения были запланированы заранее, в качестве части программы боевой подготовки 2017 года.
Учения завершатся вечером 7 августа.
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