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ЦАХАЛ начал учения в Верхней Галилее 07.08 11:08   MIGnews.com

ЦАХАЛ начал учения в Верхней Галилее

С утра 7 августа ЦАХАЛ начал учения в Верхней Галилее. На протяжении дня в данном районе будет передвигаться военная техника и силы безопасности, будут слышны взрывы.

Учения пройдут в Верхней Галилее и на территории регионального совета Маале Йосеф.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что учения были запланированы заранее, в качестве части программы боевой подготовки 2017 года.

Учения завершатся вечером 7 августа.
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