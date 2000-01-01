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Полицейская выдавала себя за умершую и подделывала документы | Фото: Thinkstock07.08 14:53   MIGnews.com

Полицейская выдавала себя за умершую и подделывала документы

Полицейской из Хайфы предъявлены обвинения в серии подделок официальных документов.

Полицейская выдавала себя за женщину, которая на самом деле умерла и представила властям поддельное завещание, на основании которого она и ее брат должны были унаследовать объекты недвижимости.

Департамент внутренних расследований полиции также установил, что она подделала документы, на основании которых получила право преподавания в колледже, и после этого с помощью других поддельных документов осуществила налоговую аферу.
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