07.08 14:53 MIGnews.com

Полицейская выдавала себя за умершую и подделывала документы

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Полицейской из Хайфы предъявлены обвинения в серии подделок официальных документов.Полицейская выдавала себя за женщину, которая на самом деле умерла и представила властям поддельное завещание, на основании которого она и ее брат должны были унаследовать объекты недвижимости.Департамент внутренних расследований полиции также установил, что она подделала документы, на основании которых получила право преподавания в колледже, и после этого с помощью других поддельных документов осуществила налоговую аферу.