Полицейская выдавала себя за умершую и подделывала документы
Полицейской из Хайфы предъявлены обвинения в серии подделок официальных документов.
Полицейская выдавала себя за женщину, которая на самом деле умерла и представила властям поддельное завещание, на основании которого она и ее брат должны были унаследовать объекты недвижимости.
Департамент внутренних расследований полиции также установил, что она подделала документы, на основании которых получила право преподавания в колледже, и после этого с помощью других поддельных документов осуществила налоговую аферу.