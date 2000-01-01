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Иранская журналистка не вылетела в Израиль 07.08 16:01   MIGnews.com

Иранская журналистка не вылетела в Израиль

Представители МИД подтвердили, что Нада Амин, иранская журналиста, получившая политическое убежище в Израиле, не вылетела из Турции в Израиль. Также на данный момент ведомство проверяет сообщения об аресте сотрудника СМИ.

Якобы 32-летняя Амин была арестована при попытке покинуть Турцию.

Ранее министр внутренних дел Арье Дери предоставил политическое убежище журналистке после того, как появились сообщения о том, что власти Турции намерены депортировать ее в Иран.

В понедельник, 7 августа, Нада Амин должна была вылететь из Турции в Израиль. Однако ее не было в числе пассажиров авиарейса, утром вылетевшего из Стамбула в Тель-Авив.

Нада Амин известна в прошлом, как противница режима, покинула Иран в 2015 году. Все это время она проживала в Турции.
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