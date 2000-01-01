В Турции задержаны иностранцы, планировавшие теракт
Пять иностранных граждан, являющихся сторонниками джихадистской организации "Исламское Государство" (ISIS), были задержаны в Турции. Задержанные подозреваются в подготовке, согласно данным телеканала Habertürk.
Сообщается, что иностранцы были схвачены в рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул.
При обыске были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях.
В полиции сообщили, что задержанные планировали вооруженное нападение на территории Турции.