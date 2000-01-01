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В Турции задержаны иностранцы, планировавшие теракт | Фото: Thinkstock07.08 17:55   MIGnews.com

В Турции задержаны иностранцы, планировавшие теракт

Пять иностранных граждан, являющихся сторонниками джихадистской организации "Исламское Государство" (ISIS), были задержаны в Турции. Задержанные подозреваются в подготовке, согласно данным телеканала Habertürk.

Сообщается, что иностранцы были схвачены в рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул.

При обыске были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях.

В полиции сообщили, что задержанные планировали вооруженное нападение на территории Турции.

О национальности задержанных не сообщается.
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