07.08 18:29 MIGnews.com

ВВС Ирана разбомбили мосты и базы ISIS в Талль-Афаре

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ВВС Ирана разбомбили базы ISIS и используемые боевиками мосты в городе Талль-Афар в рамках подготовки к операции по освобождению города. Об этом сообщается на сайте народного ополчения."Иракские ВВС на основе данных разведки народного ополчения поразили ряд баз ISIS в центре города Талль-Афар, а также провели бомбардировку мостов, которые боевики используют для перемещения в городе", — говорится в заявлении.По словам ополчения, боевики "отступили из южных окраин города" и разрушают ведущие в него асфальтированные дороги, чтобы затруднить продвижение армии, когда начнется операция.Отметим, Талль-Афар находится к западу от освобожденного ранее Мосула и остается последним крупным оплотом террористов на границе с Сирией, передает РИА Новости.