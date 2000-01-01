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YouTube 07.08 18:29   MIGnews.com

ВВС Ирана разбомбили мосты и базы ISIS в Талль-Афаре

ВВС Ирана разбомбили базы ISIS и используемые боевиками мосты в городе Талль-Афар в рамках подготовки к операции по освобождению города. Об этом сообщается на сайте народного ополчения.

"Иракские ВВС на основе данных разведки народного ополчения поразили ряд баз ISIS в центре города Талль-Афар, а также провели бомбардировку мостов, которые боевики используют для перемещения в городе", — говорится в заявлении.

По словам ополчения, боевики "отступили из южных окраин города" и разрушают ведущие в него асфальтированные дороги, чтобы затруднить продвижение армии, когда начнется операция.

Отметим, Талль-Афар находится к западу от освобожденного ранее Мосула и остается последним крупным оплотом террористов на границе с Сирией, передает РИА Новости.
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