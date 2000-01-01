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Бригада `пожарных-поджигателей` задержана на Сицилии | Фото: Thinkstock07.08 19:56   MIGnews.com

Бригада "пожарных-поджигателей" задержана на Сицилии

Правоохранительные органы на юге Сицилии (Италия) задержали 15 пожарных-волонтеров, обвинив их в поджогах лесов.

По версии следствия, они специально устраивали поджоги в лесах, чтобы потом получать деньги за их тушение.

Подозреваемые работали в качестве дополнительной бригады.

В полиции считают, после того как предполагаемые мошенники устраивали поджог, они или их родственники звонили по экстренному номеру 115.

Несмотря на статус волонтеров, задержанные получали за каждый час работы по 10 евро.

Власти обратили на них внимание после того, как выяснилось, что число пожаров, на которые выезжала бригада, примерно в три раза превышало среднее количество выездов по стране.

Лидер бригады, обозначенный в рапорте полиции только аббревиатурой DDV, иногда пропускал свои смены для того, чтобы устраивать пожары. Во время дежурства он выезжал со станции, устраивал поджог и возвращался, чтобы дождаться вызова. Сейчас DDV находится под домашним арестом, передает Би Би Си.
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