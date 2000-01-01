07.08 20:32 MIGnews.com

Индийские солдаты убили боевиков на границе с Пакистаном

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Военнослужащие армии Индии ликвидировали пятерых боевиков при попытке пересечения линии контроля, которая разделяет Индию и Пакистан в Кашмире.Об этом Северное командование армии Индии сообщило в микроблоге Twitter в понедельник, 7 августа."Попытка пересечения границы пресечена в секторе Мачил (округа Купвара). Ликвидированы пятеро вооруженных нарушителей границы. Операция продолжается", — говорится в сообщении.