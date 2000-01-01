07.08 20:54 MIGnews.com

Reuters: ISIS, возможно, обстреляло ракетами Ливан

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Террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS, возможно, обстреляло ракетами Ливан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ливанский источник безопасности.Предположительно, ISIS выпустил по Ливану семь ракет "Град" из своего анклава на границе с Сирией. Инцидент произошел в понедельник, 7 августа.В результате обстрела никто не пострадал, согласно данным источника безопасности.Сообщается, что ракеты упали возле города Аль-Каа. Ливанская армия открыла ответный огонь по позициям "Исламского государства".