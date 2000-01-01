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08.08 04:25   MIGnews.com

В Ираке убит один из возможных организаторов атак в Европе

Один из возможных организаторов терактов в Париже 2015 года и Брюсселе 2016 года Тарек Джадаун, известный также по имени Абу Хамза аль-Бельджики, был убит в Ираке.

Сообщается, что один из самых известных бельгийских членов террористической организации "Исламское Государство" был убит в ходе боев иракской армии, поддерживаемой американской коалицией, с отрядами ISIS в Мосуле. Бельгиец марокканского происхождения Тарек Джадаун проживал в городе Вервье. В 2014 году он уехал в Сирию, где примкнул к ISIS.

За последние три года в СМИ появлялось уже несколько сообщений о гибели Джадауна, основанные на словах источников в рядах ISIS, однако каждый раз эта информация опровергалась появлениями самого террориста в пропагандистских видеоматериалах ISIS, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTL-TVI.

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