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Ливанская армия воюет с ISIS в Бекаа 07.08 09:52   MIGnews.com

Ливанская армия воюет с ISIS в Бекаа

На севере Ливана продолжается совместная операция ливанской армии и “Хизбаллы” против инфраструктуры Исламского Государства.

Армия атаковала на северо-восточных окраинах Рас Баальбек.

В результате атаки убиты шесть боевиков ISIS.

Армия продвигается по вади и холмам в окрестностях Арсаль при поддержке авиации и реактивной артиллерии.

Продолжаются ожесточенные бои в районах Каолат аз-Зинар, Факиха, Шбиб, к северу от Арсаль.

Ливанские СМИ сообщают о сильных артиллерийских обстрелах армии в ряде городов северной части долины Бекаа.
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