07.08 09:52 MIGnews.com
Ливанская армия воюет с ISIS в Бекаа
На севере Ливана продолжается совместная операция ливанской армии и “Хизбаллы” против инфраструктуры Исламского Государства.
Армия атаковала на северо-восточных окраинах Рас Баальбек.
В результате атаки убиты шесть боевиков ISIS.
Армия продвигается по вади и холмам в окрестностях Арсаль при поддержке авиации и реактивной артиллерии.
Продолжаются ожесточенные бои в районах Каолат аз-Зинар, Факиха, Шбиб, к северу от Арсаль.
Ливанские СМИ сообщают о сильных артиллерийских обстрелах армии в ряде городов северной части долины Бекаа.
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