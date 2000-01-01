07.08 09:52 MIGnews.com

Ливанская армия воюет с ISIS в Бекаа

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На севере Ливана продолжается совместная операция ливанской армии и “Хизбаллы” против инфраструктуры Исламского Государства.Армия атаковала на северо-восточных окраинах Рас Баальбек.В результате атаки убиты шесть боевиков ISIS.Армия продвигается по вади и холмам в окрестностях Арсаль при поддержке авиации и реактивной артиллерии.Продолжаются ожесточенные бои в районах Каолат аз-Зинар, Факиха, Шбиб, к северу от Арсаль.Ливанские СМИ сообщают о сильных артиллерийских обстрелах армии в ряде городов северной части долины Бекаа.